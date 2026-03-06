Sudiksha Konanki: un año de la desaparición que dejó múltiples interrogantes en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ya han pasado 365 días desde que la joven india, Sudiksha Konanki, de 20 años, desapareció mientras estaba de vacaciones de spring break en un hotel en Punta Cana.

La madrugada del 6 de marzo del 2025 Konanki, nacionalizada estadounidense, vino a República Dominicana junto a varios jóvenes compañeros de estudios.

Mientras compartía en la noche con sus amigas y amigos, en el complejo hotelero se produjo un apagón. A las 2:13 de la madrugada, se restablece por completo la electricidad en el hotel.

Pasadas las 4:15 de la madrugada Konanki y sus amigos extranjeros fueron capturados por las cámaras de videovigilacia del hotel, a pocos metros de ingresar al área de la playa.

Cerca de una hora después, a las 4:55 de la madrugada, regresaron dos de sus amigas y, diez minutos después, a las 5:05, lo hicieron otros dos. Konanki se queda en la playa con Joshua Steven Riibe, el joven norteamericano que luego fue el principal sospechoso de las autoridades.

En una carta dirigida a la Policía dominicana, los padres de Konanki, Subbarayudu (padre) y Sreedevi (madre), residentes en Virginia (Estados Unidos), pidieron «una declaración legal de fallecimiento» para poder empezar el «duelo».

«Tras una búsqueda exhaustiva, las autoridades dominicanas han concluido que Sudiksha se ahogó», aseguran los Konanki, que se trasladaron a la isla tras la desaparición de su hija.

«Su ropa fue encontrada en una playa cerca del lugar donde fue vista por última vez. La persona que estuvo con ella en ese momento está cooperando con la investigación y no se ha encontrado evidencia de que haya ocurrido un acto delictivo», siguen.

Sin embargo, hasta el momento, la joven no ha sido declarada como muerta.

Luego que Riibe fuera descargado y las autoridades peinaran toda la zona de esa demarcación de la región este del país, con la asistencia de la Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) las múltiples preguntas sobre el caso siguen sin responder.