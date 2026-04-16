"Ya suelos están saturados" Gloria Ceballos pronostica lluvias desde hoy hasta el fin de semana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La directora del INDOMET, Gloria Ceballos, alertó en el programa El Despertador del Grupo SIN que las lluvias continuarán en gran parte del país debido a la presencia de una vaguada y al viento cálido del sureste.

Estas condiciones mantienen la atmósfera cargada de humedad, lo que favorece aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y granizadas.

Ceballos explicó que desde marzo se han acumulado más de 600 milímetros de lluvia, lo que ha provocado que los suelos estén completamente saturados. “Los suelos están saturados, cualquier lluvia adicional puede provocar inundaciones y desbordes de ríos”, advirtió la experta.

La funcionaria señaló que estas precipitaciones han afectado especialmente al Gran Santo Domingo, el Cibao y la región Sur, donde se han registrado inundaciones urbanas y rurales. Además, recordó que el país se encuentra en plena temporada de lluvias primaverales, lo que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

Finalmente, Ceballos llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían extenderse durante varios días.