Supérate gradúa 300 alumnos gastronomía

La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró la graduación de 300 estudiantes del Centro de Superación Gastronómica Supérate (CSGS) de Los Botados, Boca Chica, provincia Santo Domingo; quienes culminaron su ciclo formativo en áreas de hostelería y cocina profesional.

Un documento de prensa señala que en la ceremonia realizada en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Gloria Reyes, directora de Desarrollo Social Supérate, dijo que estas capacitaciones reflejan el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo del talento humano. “Los conocimientos adquiridos por los graduandos les permitirán no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también, impactar positivamente a sus familias y a su comunidad”.

Reyes sostuvo que la ceremonia de investidura es el resultado de un esfuerzo articulado entre instituciones del Estado dominicano y colaboradores internacionales para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables del país, lo que facilita inserción en el sector laboral.

“Hoy es un día de celebración y de orgullo, porque estamos presentando al país un grupo de profesionales que darán lo mejor de sí donde les toque aportar, tanto en sus empleos como en sus emprendimientos. Queremos que la gente sepa que sí hay oportunidades y que el Estado está abriéndoles las puertas a las familias”, afirmó.