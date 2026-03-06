Suspenden agente que usó gas pimienta y sacó su arma contra periodistas frente a Mi Segundo Hogar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los organismos de control interno de la institución iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades en torno a la actuación de un agente policial que utilizó gas pimienta y desenfundó su arma de reglamento durante una intervención en la que se encontraban presentes miembros de la prensa.

Explicó que el agente actuante, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras se desarrolla el proceso investigativo, fue suspendido de sus funciones por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la objetividad de la investigación.

Pesqueira reiteró que la institución reconoce y respeta el rol fundamental del periodismo en una sociedad democrática, por lo que el trabajo de los periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y demás profesionales de los medios de comunicación debe ser plenamente respetado y protegido en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, aseguró que la Policía Nacional no tolerará actuaciones que vulneren los derechos de los miembros de la prensa ni de ningún ciudadano, y que cualquier conducta contraria a los protocolos institucionales y al respeto de las libertades públicas será debidamente investigada y sancionada conforme a la ley.