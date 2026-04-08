Movilidad afectada
Suspenden operaciones del Teleférico y la Línea 2C del Metro por intensas lluvias
La OPRET informó que la medida es preventiva debido a descargas eléctricas y acumulación de agua en zonas de acceso; exhorta a la población a seguir los canales oficiales para la reanudación del servicio.
La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó hoy que debido a las fuertes lluvias, las descargas eléctricas y las inundaciones en las zonas de acceso a las estaciones quedan suspendida preventivamente las operaciones de la línea 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo, así como la línea 2C del Metro.
Mediante un comunicado de prensa, la institución explicó que esta suspensión es temporal e invitó a la ciudadanía a estar atenta a los organismos de socorro.