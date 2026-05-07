Suspender fondos a partidos y cobrar a bancas: lo que propone Antonio Marte para mantener subsidios a combustibles

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El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, planteó este jueves al Gobierno buscar fuentes alternativas de financiamiento, como suspender los recursos económicos destinados a los partidos políticos, con el objetivo de mantener los subsidios a los combustibles y al transporte, y evitar que el alza de los hidrocarburos, provocada por la guerra en Medio Oriente, impacte directamente a la población.

“Este es un problema no del Estado, no del gobierno. Entre todos tenemos un problema arriba… yo le planteo al gobierno: 1,365 millones que usted le pasa a los partidos políticos, que no están haciendo política, que no están pagando locales, que no pagan una secretaria, suspenda ese dinero, justamente para que el pueblo no se vea tan afectado”, manifestó Marte.

Agregó que, además, el Estado debe reforzar el cobro a las bancas ilegales para obtener mayores recursos.

“Aquí, a las bancas ilegales, hay que cobrarles, porque aquí esto es una mojiganga que tienen con uno, con un millón de bancas en la calle, hay que cobrarles, el gobierno tampoco les cobra. Entonces vamos a tener que buscar recursos de donde sea, de donde sea”, pronunció el congresista.

Asimismo, el también presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) advirtió que el alza de los combustibles continuará debido al contexto internacional.

“Mira, aquí todo el mundo sabe que el combustible va a seguir subiendo. Y todavía pasa la guerra, y lo que viene detrás es un tiempo que tenemos para poder normalizar esto”, expresó.

Sostuvo que Conatra pierde más de 200 millones de pesos mensuales para evitar transferir el aumento de los costos operativos a los pasajeros del transporte público.

“Mira lo que pasó ayer, en verdad hubo muchas rutas de Conatra (que incrementaron el pasaje), pero ese es un problema que me lo cargo yo. Me lo cargo yo tener que, después que ellos suban el pasaje, yo tenérselo que rebajar, para no afectar al pueblo. Por eso es lo que yo he estado pidiendo”, declaró el empresario.