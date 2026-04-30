Suspenderán temporalmente el tránsito en paso a desnivel Tiradentes con 27 de Febrero

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa a la ciudadanía la suspensión temporal del tránsito en el paso a desnivel de la avenida Tiradentes con 27 de Febrero, desde este sábado 18 de abril a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m para continuación de los trabajos que se realizan en este paso a desnivel.

Esta intervención forma parte de una programación técnica que se ejecuta en horario nocturno para reducir el impacto en la movilidad diaria y, sobre todo, garantizar condiciones seguras tanto para los conductores como para los equipos de trabajo en vía.

Sabemos que estas medidas requieren ajustes, pero cada paso que damos está orientado a un objetivo mayor: construir infraestructuras más seguras, funcionales y duraderas para todos.

Recomendaciones:



* Planifique sus desplazamientos con antelación.

* Utilice vías alternas durante el horario indicado.

* Respete la señalización y las indicaciones del personal en la zona.