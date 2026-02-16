El tabaco daña más el corazón de las mujeres

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El tabaco impacta de manera severa la salud cardiovascular de las mujeres y puede aumentar hasta en un 25 % más la posibilidad de padecerla que los hombres.

Así lo afirma el doctor Samuel Ramos, vicepresidente de la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular (Fundo), quien precisó que en los últimos años se evidencia una moda de grupos sociales de clase alta que involucra a mujeres aficionada por la fuma de puros. En ese sentido, el profesional de la cardiología alerta a las mujeres a asumir que se trata de un hábito que daña su salud.

El tabaco

El vicio de fumar tabaco provoca infertilidad, menopausia precoz, envejecimiento prematuro y cáncer de pulmón. Se produce una mayor vulnerabilidad biológica y dependencia psicológica.

Fumar durante el embarazo causa graves riesgos al feto y futuro bebé.

La situación

La mujer que fuma probablemente sabe que esa práctica daña su salud, especialmente la cardiovascular, pero lo hace por moda, por estar presente en algunos grupos sociales o por buscar likes en las redes.

A pesar de las razones que tenga para practicar ese mortal hábito, es bueno que esté consciente de las consecuencias.

El consumo de tabaco y sus derivados es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Cobra la vida de más de 8 millones de personas cada año, dentro de ellos más de 100 mil niños que estuvieron expuestos a productos consumidos por sus padres u otra persona cercana.

El tabaco afecta la salud de las mujeres de manera diferente a como lo hace en los hombres. El tabaco impacta de forma más severa la salud de la mujer, explica el profesional.

Con relación al daño al sistema cardiovascular, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares de dos a cuatro veces.

Seguir fumando a lo largo de la vida, puede reducir la esperanza de vida entre 11 y 12 años, explica el especialista.

Importante

Consumir tabaco no solo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, daña el corazón a través de varios mecanismos: la nicotina hace que el ritmo cardíaco y la presión arterial aumenten, mientras que monóxido de carbono es un gas nocivo.