TC reconoce a Bonilla y Abreu como pilares de la justicia de República Dominicana

Ana Isabel Bonilla Hernández y Rhadys Iris Abreu Blondet, son dos exmagistradas que tienen en común no sólo ser reconocidas por Tribunal Constitucional (TC), sino que, acumulan atributos sobre la base de solidas carreras de jueza de los derechos humanos, de las libertades, la ética y la transparencia, y permanecer leales al compromiso de ser servidores públicas, más allá de haber impartido justicia para garantizar la paz, el equilibrio y el desarrollo de la nación.

Fueron galardonadas ayer en la conmemoración del Día Internacional de las Juezas, comparten con el periódico Hoy la incansable lucha para ganarse el sitial que las hizo merecedoras de la audiencia en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que recibieron sus respectivos reconocimientos, por sus aportes a la judicatura dominicana.

En conversaciones con este diario, explican el legado que sienten que dejan para una mejor convivencia. El TC destaca su contribución, de manera decisiva, al fortalecimiento de las instituciones y al afianzamiento del Estado constitucional de derecho.

Bonilla Hernández, quien fue jueza de los primeros integrantes del TC en en el año 2012, casi se desmaya cuando le notificaron el inesperado reconocimiento, con el que afirma que se siente “validada socialmente en el mi gestión, solo en la del Constitucional, sino en mi trayectoria de servicios públicos, después de haber sido diputada durante 16 años, y luego, nueve años en el TC”.

La abogada, especialista en Resolución alternativa de conflictos, con estudios en la Universidad de Toulaine- Louisiana, en Estados Unidos, y única dominicana en ser diputada por dos provincias, por María Trinidad Sánchez y Santiago, no es dada a los reconocimientos, por creer que cuando tiene la confianza de ser seleccionada o votada para una función pública, “es tu deber cumplir con lo que la población espera de ti”.

Bonilla se acredita tener, como se dijo de ella, “una profunda sensibilidad social y un fuerte compromiso con los sectores vulnerables, porque de ahí vengo y yo no soy de los que olvida su origen», sostuvo. De Abreu Blondet, abogada, criminóloga, especialista en derecho penitenciario y la única dominicana fue fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo un aparte para comentarle a Hoy la satisfacción de más de 40 años dedicada a los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Considera que la República Dominicana ha avanzado mucho en derechos humanos y es de los pocos países que en esta materia tiene un plan nacional, con la opinión de más de 900 organizaciones de la sociedad civil. “La educación es lo que más nos falta”.

Napoleón Estévez, presidente de TC, con Bonilla y Abreu

Al encabezar el acto, el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, sostuvo que Bonilla y Abreu Blondet son pilares de la justicia y la democracia dominicana.