"Te dejo, que ya me vienen a buscar": las últimas palabras de Carli Franchesca Guzmán a su madre antes de desaparecer

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El 2 de septiembre del 2021 era un día normal para la familia Guzmán Roche. La joven Carli Franchesca, de entonces 22 años de edad, salió desde su residencia en el municipio Baní, provincia Peravia, hacia en Sosúa, Puerto Plata.

Sin embargo, los familiares de Carli nunca imaginaron que ese sería su último viaje y que un hecho desgarrador cambiaría para siempre la felicidad en la casa: una desaparición cuyo trágico desenlace se conocería poco más de cuatro años después.

Carli Franchesca Guzmán desapareció en septiembre del 2021 y sus restos fueron hallados en enero del 2026 en una villa en Sosúa.

El domingo 5 de ese mes, Carli llamó por teléfono a su madre, Paula Guzmán.

“Ella acostumbraba a llamarme cuando salía. ‘Mami, no te mortifiques, estoy en tal sitio. Mira dónde estoy’. Y me llamaba hasta por videollamada. Y cuando ella me llamó (ese día) no me llamó por videollamada; me llamó normal (no por Whastapp)”, contó la progenitora al periódico Hoy.

La dama narró que Carli, que dejó en la orfandad a una niña que hoy tiene 8 años de edad, se hospedaba en un hotel en Sosúa y en un momento de la llamada le dijo “te dejo, que ya me vienen a buscar”. Se refería a tres supuestos extranjeros amigos de la joven, con quienes acostumbraba a reunirse junto a otras amigas.

“Ellos siempre la llamaban y hasta venían a buscarla aquí (a la casa)”, recordó. Luego de ese contacto vía telefónica Paula no volvió a saber de su hija.

Y es que, posteriormente, al sentir el silencio en su celular, que las acostumbradas llamadas no llegaban, dio la alerta a su familia y la reportó como desaparecida, aunque el Ministerio Público indicó que la notificación de parte de los familiares se realizó ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional el día 13 de septiembre de ese año.

En ese entonces, las autoridades peinaron la zona en esa demarcación puertoplateña, incluyendo la villa donde la familia cree que la joven estaba junto a los amigos. También, según el órgano acusador, se realizaron varios interrogatorios, inclusive "a personas extranjeras".

Luego de varios años, en enero del 2026, un jardinero que hacía una zanja en la citada villa halló unas osamentas que varios meses después el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó a través de un informe que esos restos pertenecen a Carli.

Mientras, devastada, la madre de Paula dice al periódico Hoy que “ahora con más fe” luchará para que se haga justicia por la muerte de su hija y responsabiliza por el hecho a las tres personas que, según dijo a este diario, “son basquetbolistas”; aunque, hasta el momento, no logra identificar con exactitud la nacionalidad. “Creo que son haitianos, no sé”, dijo.

En tanto, el Ministerio Público confirmó al periódico Hoy que por el hecho no existen personas detenidas, hasta el momento. Sin embargo, dijo que abrió una investigación para dar con los responsables de quitarle la vida a la joven.