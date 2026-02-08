¿Te perdiste desde el pasaporte electrónico hasta el aumento salarial? Aquí te lo contamos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 02 de febrero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 07 de febrero de 2026.

1-Con el nuevo pasaporte electrónico, ¿República Dominicana tendrá acceso a la visa Schengen para viajar sin visa a España, Italia y otros países?

Pasaporte electronico

Los dominicanos comenzarán a utilizar un nuevo pasaporte electrónico, más moderno y seguro. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿este documento permitirá que República Dominicana acceda en el futuro a la exención del visado Schengen para viajar a España, Italia y otros países europeos?

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, explicó en el programa Uno+Uno que el país ha dado pasos importantes para fortalecer la confiabilidad del documento. Señaló que uno de los avances fue la inclusión de República Dominicana en el directorio de llaves de la Infraestructura de Clave Pública (UASI).

2- Despliegue naval de EE. UU. en Haití genera reacciones en República Dominicana

Barcos

Diversas personalidades, incluyendo figuras del ámbito militar, se han pronunciado respecto a la llegada a Puerto Príncipe, Haití, de los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, como parte de la Operación Lanza del Sur.

Entre ellas figura el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien consideró que el despliegue, ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico en el vecino país.

3- DGII informa mantiene normas tributarias para asalariados en 2025

DGII (1)

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó mediante comunicado oficial que las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Norma General núm. 04-2022, relativas a la exención contributiva de asalariados acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST) y al ajuste positivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no retenido por empleadores, no serán aplicables para el ejercicio fiscal 2025.

4- Autoridades firman carta en Dubai para celebrar Diálogo en República Dominicana

Luis Abiander

Autoridades dominicanas anunciaron ayer aquí la firma de una Carta de Intención que formaliza la voluntad de realizar a finales de 2026 un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en la República Dominicana, lo que consolida al país como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y la región latinoamericana.

El anunció fue hecho en el World Governments Summit 2026 que concluyó ayer con la participación de cientos de jefes de estados y de gobiernos que analizaron diversas perspectivas de desarrollo integral.

5- Lo que realmente pasó cuando Caamaño volvió por la playa Caracoles

Francisco Alberto Caamaño

“Conocido por todo el mundo, era un hombre de valor extraordinario y muy impetuoso”, recordó el ex Secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez, en el programa Los Generales Hablan transmitido por el canal Dominicaneando.

Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de la Revolución de Abril de 1965, mantenía estrechos lazos de camaradería con oficiales que más tarde serían sus perseguidores. “Hay fotos donde está el coronel Caamaño compartiendo en una mesa, bebiendo con ellos, que luego lo combatieron”, relató Soto Jiménez.

6- Guido reitera terminó su ciclo en Indotel: "Nadie ha hecho más que nosotros en 17 meses"

Guido Gómez Mazara,

Santo Domingo.–El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, presentó una gestión sin precedentes al exhibir que en apenas 17 meses la institución ha alcanzado más logros que en administraciones anteriores, y reiteró que su ciclo en esa institución ya terminó.

“Nadie ha hecho más que nosotros en 17 meses en el Indotel”, subrayó Gómez Mazara al resaltar los logros experimentados en esa institución durante su gestión para acercar la tecnología al servicio de la gente y fortalecer la cooperación internacional en favor de la transformación digital en el país.

7- ¡Un trabuco! República Dominicana repleto de talento y profundidad

Tatis Jr

La República Dominicana presentó oficialmente el róster del conjunto que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol, del 5 al 17 de marzo de 2026.

El torneo mundialista contará con la participación de 20 selecciones nacionales y se disputará en cuatro ciudades de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

8- Irán cambia su doctrina militar: "Al más mínimo error, ningún estadounidense estará a salvo"

El general de división Abdolrahim Musavi.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdolrahim Mousavi, anunció este lunes un giro hacia una doctrina militar ofensiva en medio de las tensiones con Estados Unidos, al que advirtió que el “más mínimo error” desencadenará una respuesta contundente y de gran alcance por parte de Irán.

“Después de la guerra de 12 días y la continuación de las insidiosas acciones estadounidenses-sionistas, revisamos nuestra doctrina de defensa, cambiándola por una doctrina ofensiva basada en operaciones relámpago y de amplio alcance”, afirmó el alto cargo militar durante una inspección a una de las unidades de las Fuerzas Armadas, según informó la agencia Tasnim.

9- ¿Se despide el frío y la brisa? Meteorólogo aclara lo que realmente viene para RD

Los abrigos protagonizan las calles de República Dominicana

¿Es momento de guardar los abrigos o de seguir armando outfits de invierno? El frío y la brisa que dominan los últimos días en República Dominicana, producto de una masa de aire frío que incide tras el paso del sistema frontal asociado al ciclón bomba, tienen fecha de salida… pero no de despedida definitiva.

Según explicó al periódico HOY el meteorólogo Cristopher Florian, actualmente el país continúa bajo la influencia de los remanentes de ese sistema frontal, combinados con un chorro de bajo nivel, una franja de aire que se desplaza con rapidez en las capas bajas de la atmósfera.

10- Salario mínimo sube, pero familias siguen sin cubrir gastos esenciales, según experto

Peso dominicano

El economista Winston Marte advirtió que el incremento del 8 % al salario mínimo no sectorizado, dispuesto por el Ministerio de Trabajo y vigente desde este mes de febrero, aunque representa un alivio parcial para los trabajadores, sigue siendo insuficiente frente al costo real de la vida en República Dominicana.

El ajuste salarial establece que los empleados de grandes empresas recibirán 29,988 pesos mensuales (aumento de 2,000 pesos), los de medianas empresas 27,489.60 pesos (1,832 pesos adicionales), los de pequeñas empresas 18,421 pesos (1,228 pesos más) y los de microempresas 16,993 pesos (1,133 pesos de incremento). El promedio del aumento ronda los 1,500 pesos mensuales.

Ampliar: Salario mínimo sube, pero familias siguen sin cubrir gastos esenciales, según experto