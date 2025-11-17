¿Cuáles temas claves marcarán la agenda nacional esta semana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana afronta esta semana (del 17 al 23 de noviembre de 2025) una agenda cargada de temas de alto interés público que abarcan los ámbitos político, judicial, deportivo y otros frentes clave para la vida nacional.

A continuación, presentamos algunos de los puntos que requieren seguimiento, tanto por su impacto institucional como por su relevancia para la ciudadanía.

En el plano político, la tarde de este lunes 17 el presidente Luis Abinader encabezará La Semanal con la Prensa, donde se espera que aborde el apagón nacional registrado el pasado martes 11, tras la falla en una subestación eléctrica de San Pedro de Macorís, además de otros temas importantes.

Previo a esto, la Cámara de Diputados tiene previsto continuar con su agenda ordinaria, que incluye varios proyectos que podrían avanzar a comisión o ser conocidos en el hemiciclo. Entre ellos figuran el estudio del proyecto de ley orgánica que modifica la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, y el proyecto de ley que modifica la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), entre otros.

Este mismo día, a las 11:00 de la mañana, la Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano (CMD) dará a conocer los resultados oficiales de las elecciones del gremio, poniendo fin a la expectativa que se mantiene desde el pasado miércoles.

En el ámbito judicial, El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá hoy la audiencia del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los demás acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.

Mientras que el miércoles 19, el Poder Judicial tiene previsto el lanzamiento oficial del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034. Esta iniciativa establece la hoja de ruta que marcará la transformación de la justicia dominicana durante los próximos 10 años, a fin de profundizar las iniciativas para seguir haciéndola más accesible, transparente, confiable y centrada en las personas.

En materia de entretenimiento, este viernes 21 el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, Tailandia, será el escenario de la gala de Miss Universo 2025.

En tanto, el martes 18 se llevará a cabo la entrega de los Premios Fundación Corripio 2025.

En el renglón deportivo, el miércoles 19 de noviembre la Fundación Bulevar de las Estrellas rendirá homenaje a David Ortiz, reconocido como uno de los bateadores designados más destacados en la historia del béisbol, con la develización de su estrella.

El acto se llevará a cabo en el paseo de la avenida Winston Churchill, esquina Víctor Garrido Puello, y contará con la asistencia de figuras del deporte, la música y la cultura dominicana.

Además, la pelota invernal continúa dominando la conversación pública. Esta quinta semana de la serie regular de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), incluye varios partidos decisivos que podrían mover las posiciones en la tabla y definir tendencias de cara a diciembre.

En el ámbito internacional —específicamente en Haití— para hoy está pautado un enfrentamiento entre las bandas armadas y la Policía de ese país, convocado por el líder de la banda y portavoz de la coalición armada Viv Ansanm (Vivir Juntos), Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”.

Por otro lado, se debe estar pendiente a posibles nuevos ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas, como parte de la Operación Lanza del Sur.