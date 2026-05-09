Tenía 23 años y soñaba con “llegar grande”; murió en Jet Set antes de graduarse magna cum laude

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Stephanie Abendaño Patricio era estudiante meritoria, obtuvo múltiples becas por su alto rendimiento académico y en junio se graduaría magna cum laude en Negocios Internacionales. Sin embargo, a sus 23 años, murió en la tragedia del Jet Set antes de ver materializados los frutos de años de esfuerzo.

La joven residía en La Romana, pero desde 2020 se trasladó a Santo Domingo para estudiar y trabajar, motivada por construir un mejor futuro.

“Ella me decía: ‘Mami, yo voy a llegar grande’”, recordó entre lágrimas su madre, Ramona Patricio.

Según contó, Stephanie estaba próxima a graduarse de licenciada en Negocios Internacionales.

“En junio ya era su graduación… lamentablemente no vio sus frutos, lo que ella quería, porque lo logró”, expresó.

Su madre la describió como una joven disciplinada y enfocada.

“Mi hija era una luz, y seguirá siendo una luz. Logró todo lo que se propuso”, afirmó.

Indicó además que nunca reprobó una materia y que recibió múltiples reconocimientos académicos.

“Mi hija nunca fue reprobada”, dijo, al tiempo que explicó que en su trabajo participaba cada año en un concurso interno de becas y llegó a obtener 11 beneficios académicos consecutivos.

Además de sus estudios, Stephanie practicó ballet clásico en La Romana.

Su primera vez en Jet Set

La madre relató que era la primera vez que su hija visitaba la discoteca Jet Set. Había decidido asistir para cerrar la celebración de su cumpleaños (que había sido en marzo), durante una fiesta del merenguero Rubby Pérez.

“Mi hija era muy creyente. Lo que ella decía que iba a hacer, lo hacía. Dijo que en la fiesta de Rubby Pérez iba a terminar su celebración, y tristemente mira cómo terminó”, lamentó.

Ramona recordó que al llegar a la zona cero y observar el estado en que quedó la discoteca, perdió la esperanza de encontrarla con vida.

“Por más fe que yo tenía, dije: mi hija no está viva”, narró.

Pide justicia

Tras la tragedia, la madre aseguró que continuará exigiendo justicia por la muerte de su hija.

“Ahora lo que me queda es seguir pidiendo justicia. Mi hija siempre vivirá en mí”, sostuvo.

Asimismo, solicitó que se modifique la tipificación jurídica del caso y la medida de coerción impuesta a los hermanos Espaillat.

“Ellos sabían lo que estaba pasando ahí y les dio tiempo a suspender la fiesta, pero a veces la avaricia…”, expresó.

Sobre el caso

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas se encontraban en el lugar, dejando 236 fallecidos y más de 100 heridos.

Cada mes, sobrevivientes, familiares y allegados de las víctimas se reúnen en la denominada zona cero para reclamar justicia.

El pasado 1 de mayo de 2026, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal seguido contra los imputados y fijó para el 15 de junio la lectura de la decisión sobre si serán enviados a juicio de fondo.