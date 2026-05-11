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La Policía Nacional informó que un sargento de la institución y dos presuntos delincuentes fallecieron durante un enfrentamiento a tiros realizado la madrugada de este domingo en el sector La Joya, kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

El agente fallecido es el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien se encontraba en labores operativas junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación, Policía Preventiva, DNCD y unidades Lince.

Mientras que los presuntos antisociales son Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias “Patica” y/o “Flaco Gatillo”, quienes atacaron a tiros a la patrulla, de acuerdo con el informe preliminar.

Tiroteo en la autopista Duarte deja un policía y dos presuntos delincuentes muertos

En el hecho también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Prinston, P.N., y el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas.

Las autoridades informaron, además, que un tercer implicado identificado como “Riki” logró escapar y permanece prófugo.

“Riki” logró escapar y permanece prófugoFuente externa

Según las investigaciones, este individuo se encontraba evadido de un centro penitenciario donde cumplía condena por homicidio.

La Policía Científica colectó múltiples evidencias balísticas en la escena, mientras se amplían las investigaciones para establecer todos los detalles del caso y dar con el paradero del prófugo.

La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, destacando su entrega, valentía y compromiso en el cumplimiento del deber.