Toman posesión nuevas autoridades del Hospital Antonio Musa

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

En un acto efectuado en la mañana de este lunes, el director Regional Este de Salud, doctor Ricardo Romero, dejó posesionadas a las nuevas autoridades del hospital regional Antonio Musa, con la presencia de funcionarios y personalidades de la provincia.

El nuevo director del centro asistencial es el doctor Hugo Sención Cherry, quien sustituye al doctor Alberto Betances, mientras que como subdirectora está la doctora Darling Santana Echavarría, en sustitución de la doctora Alva Antigua.

El doctor Sención Cherry se comprometió en continuar fortaleciendo los trabajos en materia de salud del pueblo de San Pedro de Macorís y la región Este, cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, la Ley General de Salud, la Ley de Seguridad Social, así como las normativas, reglamentos y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

Además, garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, promoviendo el uso adecuado de los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, y velar por la calidad de los servicios de salud ofrecidos, asegurando una atención digna, humanizada, oportuna y segura para todos los usuarios.

También impulsar la mejora continua de los procesos institucionales, alineados con los estándares nacionales e internacionales de salud, fomentar un ambiente laboral basado en el respeto, la ética, la capacitación continua y el bienestar del personal de salud.

Sención Cherry, quien es médico familiar y sonografista, comunitario, comunicador, docente universitario y máster en Salud Pública, concentración Gestión Hospitalaria, también se comprometió en fortalecer los programas de prevención de la salud y vigilancia epidemiológica, en beneficio de la población, y rendir cuentas de manera periódica a las autoridades competentes y a la sociedad, en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad.

Tanto la senadora Aracelis Villanueva como la gobernadora Yovanis Baltazar destacaron la inversión que está haciendo el presidente Luis Abinader en el remozamiento y equipamiento del hospital Antonio Musa para que San Pedro de Macorís y la región Este tengan calidad en el servicio de salud.

Dijeron que están seguras de que el reto que las nuevas autoridades tienen por delante lo van a superar, debido a la amplia vocación de servicio y el deseo de trabajar en favor de la salud de la población.

La bendición del acto estuvo a cargo del obispo monseñor Santiago Rodríguez. Estuvieron presentes, además, los diputados Luis Gómez y Miguel Arredondo y otras autoridades.