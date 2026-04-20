¿Se tomarán cartas contra motoconchistas? Lo que dijo Ulises Rodríguez tras muerte de chofer en Santiago

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, expresó su pesar por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada y consideró que el hecho debe marcar un antes y un después en la forma en que se manejan los conflictos con motoconchistas en las calles.

“Esto es un momento oportuno para que se tomen cartas con los motoconchos”, indicó.

El funcionario sostuvo que este tipo de situaciones no son aisladas y forman parte de una conducta que, a su juicio, se repite con frecuencia.

“Esto es una especie de cultura. Cuando pasa un roce en una esquina, los motores van en turba”, expresó en una entrevista en El Sol de la Mañana.

Rodríguez consideró que el caso refleja la violencia cotidiana que se vive en el tránsito.

“Esto es un reflejo de lo que se ve día a día en las calles. La gente reacciona a un simple roce, se altera, discute, sacan armas”, señaló.

Asimismo, calificó lo ocurrido como una especie de linchamiento.

“Rechazar esta especie de linchamiento, porque eso es lo que se ve con esta turba de motores siguiendo a un chofer que está dando un servicio a la ciudad. Esto es inaceptable”, afirmó.

“Eso a mí me da una pena que una persona venga a buscar mejor vida y por una turba de gente ignorante… por eso creo que esto debe ser castigado de manera ejemplar”, dijo.

Acompañamiento a la familia

Rodríguez informó que la alcaldía brindará apoyo a los familiares de la víctima.

“No los vamos a dejar solos de ninguna manera”, aseguró, al referirse al acompañamiento económico y legal.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Según la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.