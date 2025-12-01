Tony Peña Guaba dejará Gabinete Social para buscar candidatura presidencial PRM

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Francisco Peña Guaba (Tony), coordinador del Gabinete de Política Social, anunció que próximamente renunciará a su puesto por su condición de precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmando que los que tienen cargos en el Gobierno no pueden interferir con el buen funcionamiento del Estado, ni el Estado puede ser utilizado para favorecer proyectos políticos particulares.

Informó que de manera particular planea dejar el Gabinete Social el próximo año 2026, entre el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional y el 16 de agosto, fecha de la Restauración de la República.

Dijo que respalda la medida de separar de sus cargos a los funcionarios con aspiraciones a la Presidencia de la República, siempre que se haga dentro del marco legal y con respeto a los procesos internos del partido.

Asimismo, Peña Guaba anunció que este año no participará en la entrega de bonos navideños, por su condición de aspirante presidencial. “He decidido abstenerme para mantener la diafanidad, mantener la transparencia y evitar que se me acuse de utilizar los recursos del Estado en mi beneficio”, afirmó. Explicó, además, que la Ruta Solidaria será delegada a otro director para asegurar absoluta neutralidad institucional.

El funcionario dijo que el país vive un momento decisivo para fortalecer su institucionalidad y garantizar que la competencia interna en los partidos no afecte los programas sociales ni las operaciones del gobierno. Reiteró que la política social debe mantenerse al margen de intereses electorales, priorizando continuidad, estabilidad y rigor técnico incluso en tiempos de contienda.

El coordinador del Gabinete de Política Social presentó un balance contundente sobre los cinco años de gestión gubernamental, afirmando que el sistema de protección social “ha experimentado una transformación profunda y estructural”. Señaló que más de 1,300 jornadas médicas y sociales han sido realizadas a nivel nacional, acercando servicios esenciales a las comunidades más vulnerables del país.

Peña Guaba destacó la consolidación de programas de alto impacto como las Jornadas Sociales Integrales, el programa 14-24 para jóvenes fuera del sistema educativo, la ampliación de Súperate, las pensiones solidarias, los bonos focalizados y una articulación interinstitucional que ha permitido garantizar documentación, atención médica, capacitación técnica y asistencia directa a miles de familias dominicanas.

El funcionario y alto dirigente del PRM ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Panorama Cibaeño, conducido por el periodista Luciano Aybar y transmitido los domingos por VTV Canal 32.