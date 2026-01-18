Top de lo más leído en el HOY en la semana del 12 al 16 de enero: desde Julio Iglesias a Brianna Genao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aquí te mostramos las 10 noticias más leídas por los lectores del periódico HOY en la semana del 12 al 16 de enero.

Entre los temas más populares destacaron que República Dominicana supera a México en PIB per cápita, las denuncias de abuso contra Julio Iglesias, la colaboración del FBI en caso Brianna Genao, los pensamientos de Juan Pablo Duarte, el dólar y el plátano.

​Giro económico: República Dominicana deja atrás a México en PIB per cápita

El PIB per cápita de República Dominicana y China se encuentran por encima de MéxicoFuente externa

Hace tres décadas, México superaba a República Dominicana en términos de ingreso por habitante. Hoy, el panorama es otro: el PIB per cápita dominicano es un 10 % más alto que el mexicano, según datos citados por Forbes México.

De acuerdo con la publicación, en 1990 México se encontraba muy por encima de República Dominicana en términos de ingreso per cápita. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en las últimas décadas. Para 2020, República Dominicana y China ya se encontraban en niveles similares, y en 2024 tanto el país caribeño como la nación asiática superaron a México.

Esto fue lo que dijo Julio Iglesias sobre la denuncia de abusos sexuales en su contra

Julio Iglesias es señalado de abuso sexual.

Julio Iglesias ha dado este miércoles a la revista Hola sus primeras declaraciones en las que asegura que "todo se va a aclarar", después de que trascendiera este martes la denuncia de abusos sexuales que contra el cantante han hecho dos de sus ex empleadas.

Así mismo, Hola informa de que el entorno más cercano de Julio Iglesias niega "totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo".

Inició ayer operación de Tren Turístico de Santiago

En el acto inaugural.

El Roco Tren Turístico de Santiago fue puesto en operación para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y urbano, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia accesible y sostenible que fortalece la identidad santiaguera, dinamiza la economía local y posiciona a Santiago como un destino cultural permanente a nivel nacional e internacional.

Su partida inició desde el Gran Teatro del Cibao gracias a la visión, apertura y respaldo de su directora, Chiqui Checo, quien facilitó la integración del proyecto a uno de los principales referentes culturales de la ciudad corazón.

¿Por qué la embajada de EE.UU. en la RD y el FBI colaborarán en caso Brianna Genao?

FBI también buscará a Brianna Genao

Las autoridades continúan la búsqueda de Brianna Genao, la niña de 3 años que fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre del 2025 en la comunidad Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata.

Como parte de esas labores, se unirán al caso agentes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), para brindar asistencia técnica con herramientas y perros entrenados, adelantó el pasado lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Pensamientos de Juan Pablo Duarte

Frase de Juan Pablo Duarte.

Este 26 de enero la República Dominicana conmemora el aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el principal ideólogo del proyecto libertador que culminó con la separación de Haití de la que surgió el estado dominicano.

A continuación 10 de sus pensamientos más conocidos:

1.“Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin Honor”.

2.-“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”.

Dólar en República Dominicana: Tasas de compra y venta para el 11 de enero de 2026

Cotización del peso frente al dólar promedió el RD$61.99 por dólar durante el 2025.

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 11 de enero de 2026, son de RD$ 63.6300/US$ y RD$ 63.9146/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 12 de enero de 2026.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Caso Brianna Genao: ¿Qué pasó con la tela blanca hallada en la búsqueda?

Brianna Genao Rosario

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este martes qué hicieron las autoridades con el hallazgo de un pedazo de tela blanca encontrado cerca del perímetro donde desapareció la niña de tres años, Brianna Genao.

“Fue localizado un pedazo de tela. Pudiese ser una sábana o una cortina. La misma fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes”, explicó el portavoz policial.

Dólar hoy: tasas de compra y venta del 10 al 12 de enero de 2026

Dólar

El Banco Central de ña República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, en este 10 de enero de 2026, son de RD$ 63.6300/US$ y RD$63.9146/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 12 de enero de 2026.

El plátano es el rey de la mesa dominicana: los aportes de comerlo en un buen mangú, hervido o frito

El plátano es parte de la cultura dominicanaFuente externa

El plátano no es solo un alimento en la mesa dominicana: es parte de la identidad nacional. Se come en el desayuno, en la comida o en la cena, y es protagonista de uno de los platos más emblemáticos del país: el mangú con los tres golpes, considerado por muchos como el desayuno dominicano por excelencia y una de las primeras referencias gastronómicas que tienen los extranjeros sobre República Dominicana.

De acuerdo con el viceministro de Producción de Agricultura, Eulalio Ramírez, en el país se consumen diariamente 17 millones de unidades de plátano y guineo. A nivel mensual, la cifra asciende a 240 millones de unidades, mientras que el consumo anual ronda los 2,889 millones.

Este rubro aporta carbohidratos complejos, que proporcionan energía sostenida, lo cual resulta especialmente importante para personas que realizan trabajos físicos, estudiantes y deportistas.

Defensa alega nulidad acción penal del MP contra hijo de Donald

Audiencia Caso Calamar.

La defensa técnica de Daniel Alberto Guerrero Mena, imputado en el caso Calamar, solicitó ayer a la jueza del segundo juzgado de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, dictar auto de “no ha lugar” a favor de su defendido, alegando la “nulidad de la acción penal” promovida en su contra por el Ministerio Público.

En un incidente presentado ante el tribunal, la abogada Laura Rodríguez justificó su pedimento afirmando que el MP “nunca” le comunicó a Guerrero Mena acerca de la existencia de una investigación en su perjuicio ni mucho menos solicitó para él ningún tipo de medida de coerción.