Una tormenta en el noreste de EE.UU. causa miles de cancelaciones y retrasos de vuelos

Miles de personas tratando de despegar o aterrizar desde el noreste de EE.UU. están viendo este viernes frustrados sus deseos de despedir el año viajando con familia o amigos o de regreso a casa debido a las cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos de la región debido a la tormenta invernal pronosticada para el fin de semana.

De acuerdo con FlighAware, a las 3:30 de la tarde hora local, se habían registrado 1.748 cancelaciones y 21.102 retrasos de vuelos en grandes aeropuertos internacionales como el John F. Kennedy (JFK) en Nueva York, que publicó una alerta en su página de X.

"Las condiciones meteorológicas pronosticadas podrían causar interrupciones en los vuelos del Aeropuerto JFK. Consulte con su aerolínea para determinar el estado de su vuelo", indica el mensaje del JFK., que encabeza la lista de cancelaciones con 150 y 133 retrasos.

El JFK como destino también acumula el mayor número de cancelaciones con 214 vuelos y LaGuardia, también en Nueva York, con 150.

Le sigue el otro gran aeropuerto internacional de Nueva York, en de Newark, que acumulaba 102 cancelaciones de vuelos que partían desde ahí y 152 vuelos retrasados, según FlightAware.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) emitió este jueves un aviso de tormenta invernal en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut que podría acumular grandes cantidades de nieve, lo que está causando inconvenientes a los pasajeros.

Las cancelaciones totales dentro, hacia o desde Estados Unidos hoy ya suman 1.415 debido al mal tiempo.

Las condiciones del clima han obligado a JetBlue a cancelar 225 vuelos y 213 a Delta, seguido de 160 de Republic y 150 de Southwest.

"Les recomiendo a todos que estén atentos a los pronósticos locales y eviten viajes innecesarios. Si tienen que viajar, planifiquen con anticipación, tómenlo con calma y reserven tiempo suficiente para llegar a sus destinos de forma segura", advirtió en su página X la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul.

Mientras que la división de Seguridad Nacional del estado también emitió un alerta: Se esperan fuertes nevadas en las próximas horas desde Finger Lakes y el centro de Nueva York hasta las regiones Southern Tier y Mid-Hudson. Es posible que se produzcan nevadas que dejen de 3 a 5 centímetros de nuevo por hora o más durante esta tarde, con probables acumulaciones de hielo en el suroeste" del estado.

Nueva Jersey decretó un estado de emergencia por la fuerte tormenta, que se espera deje entre 12 y 20 centímetros de nieve en partes del estado y temperaturas por debajo del punto de congelación.

Connecticut, por su parte, activó desde el jueves el Protocolo para Clima Frío Extremo que permanecerá vigente hasta el domingo por la mañana, según informó en su página de X el gobernador Ned Lamont.

"Parece que Connecticut está a punto de recibir su primera nevada significativa de la temporada. A partir del mediodía de hoy, se pronostica que el estado recibirá entre 15 y 30 centímetros de nieve durante la noche del viernes", indico en su red social.