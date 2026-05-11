Trabajos de la CAASD en Villa Faro: conoce las rutas alternas para evitar tapones

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó este lunes sobre la implementación de desvíos vehiculares en Santo Domingo Este, debido a trabajos de corrección de tuberías que ejecuta la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en el sector Villa Faro.

De acuerdo con la entidad, las intervenciones se concentran en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con la Carretera de Mendoza, donde se han dispuesto varios cierres parciales del tránsito para facilitar las labores.

La DIGESETT precisó que sus agentes se mantienen en la zona brindando asistencia y orientación a los conductores, a fin de mitigar la congestión vehicular y garantizar la seguridad vial.

Desvíos establecidos:

• Primer cierre: Carretera de Mendoza, esquina calle 18, en dirección este-oeste.

• Segundo cierre: calle José Jiménez con avenida San Vicente de Paúl.

• Tercer cierre: avenida San Vicente de Paúl, esquina Curazao (sentido sur-norte).

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas y desplazarse con precaución, especialmente en horas de mayor flujo vehicular, mientras se desarrollan los trabajos.