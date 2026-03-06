“Trágatelo y cómetelo”: todo lo que se sabe del caso de la maestra que obligó a niña a ingerir su propio vómito

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un video que circula en redes sociales muestra a una maestra que presuntamente obligó a una niña a ingerir su propio vómito en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps, hecho que ha generado indignación.

En el audiovisual se observa a la docente Yamelsy Matos Beltré recogiendo del piso lo que aparentan ser los restos del vómito de la menor y exigiéndole que lo ingiera.

“Abre la boca y cómetelo”, se escucha decir a la mujer en el video. Luego continúa: “Trágatelo, cuidado si lo vomitas. Cuidado”.

En las imágenes también se aprecia que la maestra introduce sus dedos en la boca de la niña, aparentemente para obligarla a tragar, mientras sostiene unas sandalias en las manos en señal de amenaza.

Autoridades investigan

Ante la difusión del video, la directora de la Unidad de Violencia de Género y Protección al Menor, Ayeisa Cedeño, informó que se trasladaron al centro educativo para recopilar información sobre lo ocurrido y sobre la identidad de la menor afectada.

Cedeño indicó que procederán a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

“Vamos a sentar una denuncia para proceder contra la persona que agredió (a la niña)”, expresó.

Centro educativo reacciona

De su lado, la directora del centro educativo, Cincy Vargas, afirmó entre lágrimas que la situación es “penosa”, mientras que Ulises Ritinel reveló que la maestra los llamó diciendo que se suicidaría.

“Para mí es una situación penosa, ver primero la niña en esa situación vulnerable, la confianza que los padres depositaron en nosotros y de verdad que no tengo palabras. Yo estoy dando la cara, asumo dar la cara por el centro. Los padres pueden dar testimonio del trato y el amor que reciben los niños aquí”, expresó Vargas.

Vargas también aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y proporcionar los datos personales de la maestra involucrada.

Versión del abogado de la acusada

Por su parte, el abogado de la maestra implicada en la agresión ofreció detalles sobre el contexto personal de su defendida.

“Hace un mes murió su mejor amiga. Es una persona que viene de un hogar disfuncional, es huérfana. La situación se le salió de las manos”, expresó.

El jurista agregó que la docente se encuentra arrepentida por lo ocurrido y que, según afirmó, no ha dejado de llorar tras el incidente.