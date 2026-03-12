Tragedia en San Cristóbal: lo que se sabe y las versiones sobre la niña que murió tras supuesta caída en el baño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En la comunidad Sabana Toro, en la provincia San Cristóbal, la muerte de la niña Miliani, de 6 años, ha generado gran consternación entre los vecinos, no solo por cómo supuestamente murió la menor, sino por las sospechas que algunos tienen respecto al hecho.

Según dijeron residentes más cercanos al lugar de la tragedia, tan pronto la niña fue hallada por su madre en la bañera, la progenitora la llevó al Hospital Juan Pablo Pina, donde luego falleció. Se supo que Miliani estaba jugando y se resbaló.

Sin embargo, Óscar Vásquez, uno de los residentes en dicha demarcación, aseveró que la progenitora, que consentía mucho a su hija, "salió a comprar repollo al colmado, y en el transcurso del tiempo, que fue y vino, encontró a la niña que se había caído".

Otros indican que el vástago tenía unas medias resbaladizas, y esa prenda fue la que le provocó la caída. Pío Liriano, un pariente de Miliani, confundido, manifestó que previo al hecho no se vio a nadie entrar ni salir de la residencia mientras la madre estaba en el colmado.

Otra versión del hecho es la que manifiesta Sagraria Puello, una vecina de la familia de la niña. La dama sospecha que la menor habría sido abusada sexualmente.

"Deberían de investigar ese caso y que pague el que lo hizo, porque eso fue un abuso lo que hicieron con esa bebé", dijo Puello.

Mientras, se esperan los resultados de la autopsia, para conocer cuáles fueron las causas reales del deceso de la menor, quien no presentaba signos de violencia cuando fue hallada en la bañera de su casa.