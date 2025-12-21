Transformación digital en la justicia: SCJ y TC modernizan envío de recursos de revisión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) implementan el envío digital de los recursos de revisión constitucional, consolidando un hito institucional que fortalece la modernización y la eficiencia del sistema de justicia dominicano.

Con esta implementación, la remisión de los recursos de revisión constitucional, así como de las solicitudes de suspensión de ejecución de sentencia, se realiza de manera completamente digital, mediante la integración de los sistemas de gestión de ambas altas cortes, eliminando procesos manuales y traslados físicos.

El secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, explicó que este avance permite que los expedientes dejen de circular en formato físico para ser remitidos electrónicamente, de forma segura, automatizada y con trazabilidad total, lo que reduce significativamente los tiempos de tramitación y fortalece la coordinación interinstitucional.

“La modernización de este proceso marca un antes y un después en la gestión interinstitucional de expedientes judiciales, permitiendo que el envío al Tribunal Constitucional se ejecute de manera inmediata una vez completado en el sistema”, señaló.

Asimismo, destacó que esta herramienta elimina prácticas tradicionales como la mensajería física, la elaboración de oficios impresos, los inventarios manuales y la conformación material de expedientes, optimizando el trabajo interno mediante la automatización de validaciones, la actualización de estatus y la comunicación directa entre sistemas, lo que reduce la carga operativa y los errores humanos.

TC y SCJ

Por su parte, la secretaria del Tribunal Constitucional, Grace Ventura Rondón, subrayó que esta iniciativa responde a una visión estratégica de transformación digital con impacto directo en el servicio al ciudadano.

“Este envío y recepción digital fortalece la eficiencia institucional, mejora la trazabilidad de los expedientes y garantiza una gestión judicial más ágil, transparente y centrada en las personas. Es un paso concreto hacia una justicia moderna que aprovecha la tecnología para servir mejor a los usuarios”, afirmó.

Ventura Rondón destacó, además, que la recepción de los expedientes de forma digital y validados automáticamente permite acelerar su registro, reducir los tiempos de respuesta y asegurar la integridad de la información, fortaleciendo la calidad del servicio público de justicia.

La implementación también contribuye a la sostenibilidad y eficiencia administrativa, al disminuir el uso de papel, el transporte y el almacenamiento físico de documentos, promoviendo una gestión más responsable con el medio ambiente.

Para los usuarios y la ciudadanía, la iniciativa garantiza mayor transparencia y acceso en tiempo real, ya que permite consultar el estado de envío de los expedientes directamente a través del Portal de Acceso Digital, eliminando desplazamientos innecesarios y gestiones presenciales.

Este avance reafirma el compromiso conjunto de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional con la transformación digital, la eficiencia institucional y la transparencia, consolidando un sistema judicial más moderno y orientado al ciudadano.