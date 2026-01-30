Trasladan otros 400 internos desde La Victoria al CCR Las Parras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Avanzando en el proceso iniciado en noviembre pasado, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) trasladó a otros 400 privados de libertad desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Victoria al CCR Las Parras.

Con este nuevo grupo de internos se completa el 50 % de la capacidad del primer módulo de Las Parras, entregado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) como parte de los trabajos de terminación y readecuación del complejo penitenciario.

Roberto Santana, titular de la DGSPC, agradeció a los internos de La Victoria que aguardan su traslado al CCR Las Parras y que mantienen una actitud colaborativa para facilitar el proceso de reubicación. Recordó que los nuevos espacios permitirán que los privados de libertad reciban un tratamiento más digno.

“Aprovechamos la ocasión para exhortar a los internos a que continúen manteniendo una actitud colaborativa en favor de este proceso de mejoramiento penitenciario que, a la vez, contribuye a la tranquilidad de sus familiares”, expresó Santana.

Indicó que el módulo habilitado en el CCR Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuenta con una infraestructura moderna que incluye áreas administrativas, talleres de costura, salas de audiencias, áreas de visitas familiares y conyugales, celdas de máxima seguridad, consultorio médico, comedor, cocina, subestación eléctrica y plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras facilidades.

“Como se sabe, este proceso de traslado y la reforma penitenciaria en general son una prioridad del Estado dominicano”, afirmó.

Añadió que la eliminación de conductas ilegales en los centros penitenciarios y de actividades ilícitas constituye un objetivo clave para la normalización de la seguridad en las prisiones.

Santana recordó que el Estado dominicano está obligado a superar cualquier tipo de obstáculo para impulsar un proceso de reforma penitenciaria que, además de respetar la integridad de los privados de libertad, contribuya a su rehabilitación, en beneficio de ellos, de sus familiares y de la seguridad de toda la sociedad.

El titular de la DGSPC valoró que los familiares de los internos y sus abogados comprendan, al igual que la sociedad en general, que el traslado al CCR Las Parras representará un cambio positivo en la vida de los privados de libertad y de todo su núcleo familiar y social.