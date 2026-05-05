Treinta años después, así hablaron Moliné y Redondo Llenas al recuperar su libertad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A tres décadas del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, los dos condenados por el crimen han recuperado su libertad tras cumplir sus respectivas penas. Primero lo hizo Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien salió de prisión tras 20 años de condena, y ahora Mario José Redondo Llenas, que cumplió íntegramente la pena máxima de 30 años. Sus discursos al recuperar la libertad revelan coincidencias en el arrepentimiento y el respeto hacia las víctimas, pero también muestran diferencias en el tono y en la manera de enfrentar el pasado.

Al salir de prisión, Moliné Rodríguez se mostró reservado y apeló a la prudencia. Reconoció el dolor causado y pidió perdón, pero evitó entrar en detalles sobre el caso. Su mensaje se centró en la necesidad de pasar página y en la esperanza de reintegrarse a la sociedad sin polémicas.

Por su parte, Redondo Llenas ofreció un discurso más amplio y reflexivo. Subrayó tres ideas centrales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio. Recordó su formación académica durante la reclusión y su participación en proyectos productivos, como parte de un proceso de transformación personal. Además, insistió en que “no es lo mismo responder a los 19 años que a los 49”, sugiriendo que su visión del caso ha cambiado con el tiempo.

Las similitudes entre ambos radican en el reconocimiento del daño causado y en la petición de perdón a las víctimas y a la sociedad. Sin embargo, la diferencia más marcada está en el tono: Moliné optó por la discreción, mientras que Redondo Llenas ofreció un discurso más elaborado y se enfrentó a preguntas directas sobre la participación de otros posibles implicados, respondiendo con evasivas que reavivaron la polémica pública.

Treinta años después, el Caso Llenas Aybar sigue vivo en la memoria colectiva. Las salidas de Moliné y Redondo Llenas no cierran el debate, sino que lo reactivan, mostrando cómo cada protagonista enfrenta la libertad de manera distinta, bajo el mismo signo de arrepentimiento y el escrutinio social.