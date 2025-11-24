Tres meses prisión hurto de medidores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva, de medida de coerción, contra Pablo Saturnino Matías Sosa, quien es el cuarto imputado al que en menos de un mes recibe ese medida por la presunta sustracción de medidores eléctricos propiedad de Edesur Dominicana.

El tribunal dispuso que cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. El Ministerio Público presentó como evidencia un acta donde constan los elementos e instrumentos que dijo ocupó al imputado el 21 de este mes, como parte de la investigación en curso. La empresa reiteró compromiso de colaborar con las autoridades.