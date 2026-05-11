Un policía detenido y tres bajo investigación por muerte de teniente coronel en La Ciénaga

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La Policía Nacional informó este lunes que fueron remitidos ante el Ministerio Público del Distrito Nacional cuatro agentes policiales vinculados al incidente ocurrido la noche del pasado domingo en el sector La Ciénaga, donde resultó herido de bala el teniente coronel retirado Carmelo Polanco, quien posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien precisó que uno de los miembros actuantes fue enviado en calidad de detenido, mientras que los otros tres permanecen bajo investigación, a fin de establecer las responsabilidades correspondientes en torno al caso.

El portavoz policial explicó que el proceso investigativo se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio Público, como parte del compromiso institucional de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Pesqueira reiteró que la Policía Nacional mantiene una política de transparencia y respeto al debido proceso, por lo que las investigaciones avanzan con el objetivo de determinar las reales circunstancias del incidente y aplicar las medidas legales que correspondan.

La institución lamentó el fallecimiento del oficial retirado Carmelo Polanco y expresó solidaridad con sus familiares en este difícil momento.