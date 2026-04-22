Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los siete motoristas apresados por su presunta vinculación con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de camión de recogida de desechos.

Según explicó el abogado de la familia de la víctima, José Martínez Brito, el tribunal tomó la decisión a solicitud de la defensa de uno de los imputados, que alegó no haber sido notificada del expediente acusatorio.

“Uno de los abogados, que al parecer no había sido el abogado del imputado cuando fue notificado en primer momento, solicitó que le fuera notificado ahora. Y esa fue la razón del aplazamiento”, manifestó el jurista.

Martínez Brito expresó que espera que a los implicados se les imponga medida cautelar y sostuvo que el caso será ejemplar.

“Aquí lo que hubo fue una persona que le atravesó una motocicleta a un vehículo; el vehículo se asustó, arrancó y se llevó la motocicleta. Claro que sí, los videos están ahí; le dieron persecución y lo mataron, pero esas no eran razones suficientes. Entonces, sí será ejemplar este proceso y hay muchas expectativas, y entendemos que tanto las autoridades como esta barra de abogados estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con la República Dominicana y con la familia”, dijo.

Tribunal aplaza coerción contra motoristas acusados del asesinato de Deivy Carlos Abreu

De igual forma, el jurista hizo un llamado a la sociedad a reducir la violencia y a no tomar la justicia por sus propias manos.

“A la violencia hay que bajarle, hay que bajarle a esa toma de la justicia por las propias manos, también al odio, a la intención de hacer daño cuando se tiene un accidente de tránsito, por daños materiales; y en este caso ni siquiera se pudo verificar que hubo un accidente de tránsito”, pronunció.

Los imputados

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, para quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva por haberse asociado para perseguir, interceptar y matar a Abreu Quezada en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó resguardarse.

Acusación

En la instancia, las investigadoras establecen que, mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del Ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quien se encuentra prófugo, y que, junto a otros motoristas, presionaban a la víctima para que detuviera la marcha por un supuesto roce vehicular. Sin embargo, el hoy occiso, al observar la violencia en su comportamiento, no se detuvo.

La investigación preliminar indica que el referido motorista se desmontó de la motocicleta y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha, arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros siguió bajo la persecución de los imputados, quienes lograron interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión buscando resguardarse de la turba que lo perseguía, según establece el Ministerio Público en la instancia.

La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencia que indique que algún motorista resultara lesionado.

Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, según recogen las pruebas videográficas.

Entre otras evidencias, el Ministerio Público tiene en su poder un arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le habría ocasionado una herida mortal en el miembro inferior derecho.