Tribunal Constitucional y relaciones impropias en la PN: opinión del juez José Alejandro Vargas

| El juez del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, analizó la reciente decisión de esa Alta Corte que invalida disposiciones legales que penalizaban las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dentro de instituciones militares y policiales.

Según explicó Vargas, en el pasado la normativa establecía sanciones que podían ir desde dos a seis meses de prisión por mantener relaciones consideradas impropias dentro de la institución. Sin embargo, en la práctica, la Policía Nacional aplicaba un régimen disciplinario interno que imponía hasta 30 días de arresto de servicio, lo que equivalía a una especie de prisión dentro del recinto policial. Además, en algunos casos, la sanción podía llegar hasta la expulsión definitiva del cuerpo.

La entrevista fue realizada en el programa El Sol de la Mañana de RCC Media, espacio en el que el magistrado ofreció detalles sobre el alcance de la sentencia y su impacto en la normativa disciplinaria de las fuerzas del orden.

Recordó que la Ley 3483, aprobada en 1953 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, prohibía expresamente las relaciones homosexuales, disposición que fue recogida nuevamente en la Ley 285 de 1966. No obstante, dichas normativas quedaron derogadas con la Ley 278-04, lo que hace innecesaria la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, según la opinión de algunos juristas.

“La Policía no somete a la justicia penal a miembros por prácticas homosexuales, porque ese mecanismo de castigo, además de violar la Constitución, generaría largos procesos judiciales sin resultados efectivos”, afirmó Vargas.

“En la academia está prohibido tener relaciones con compañeros, sin importar si son hombre o mujer. Cuando se descubre, se sanciona disciplinariamente, y el Tribunal Constitucional ha respaldado esas cancelaciones”, agregó.

El juez también cuestionó la pertinencia de la decisión:

“Da la impresión de que se legisla sobre una agenda que no responde a necesidades de la sociedad pública. En todo el tiempo que tengo en esto, nunca he escuchado un caso de esa naturaleza, sí de otros problemas, pero no de eso”.