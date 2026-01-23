Tribunal Constitucional rompe récord en 2025 al dictar 1,282 sentencias

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Consciente de que en el ámbito de la justicia la expedición de una decisión de manera oportuna es una condición esencial para hacer valer la eficacia y la legitimidad de su función jurisdiccional, el Tribunal Constitucional rompió récord en el 2025, al fallar 1,812 expedientes, superando su propio registro de 1,249 sentencias en el año 2024.

El dato lo dio a conocer ayer el presidente de la alta corte, magistrado Napoleón Martínez Lavandier en su discurso de rendición de cuentas en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en representación del jefe del Estado Luis Abinader; y otros altos funcionarios y personalidades de distintos sectores de la sociedad.

Martínez Lavandier dijo que aunque algunos de los fallos emitidos por la alta corte suscitaron controversias, eso, “lejos de inquietarnos, lo asumimos como un signo de fortaleza democrática, haciendo nuestro el espíritu de Voltaire en su célebre frase “Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Afirmó que la labor realizada por el TC durante el 2025 ha generado satisfacción en la comunidad jurídica en general, muy especialmente “en los justiciables que procuran protección de sus derechos constitucionales”.

Además, dijo que la institución que preside continuará ejerciendo su función “con independencia y firmeza”, consciente de que defender la Constitución implica también salvaguardar el espacio democrático donde las ideas pueden debatirse libremente “y donde el respeto, la razón y el derecho prevalecen como fundamentos de nuestra convivencia”

No postergan debate

Resaltó que en el TC no se posterga el debate de los expedientes en razón de su envergadura o controversia, e indicó que si alguna dilación ha existido, “ha sido la excepción necesaria para forjar los consensos de una mayoría calificada constitucionalmente requerida, sin que esto haya mermado nuestra capacidad de respuesta”.

Indicó que además de haber alcanzado el mayor número de sentencias desde la creación del TC, “lo más importante para la justicia constitucional es que esas 1,812 decisiones se encuentran oficialmente publicadas en el portal de la institución, lo que antes duraba más de 18 meses después de finalizar el año”.

Informó que entre los asuntos resueltos figuran 646 casos civiles, 383 penales, 442 administrativos, 193 inmobiliarios, 136 laborales, 17 Electoral electorales y 22 Internacional.

En materia penal resaltó la Sentencia TC/0225/25 que prohíbe que, fuera del manejo interno de los órganos de investigación, los expedientes penales sean identificados mediante motes o sobrenombres, y aprovechó la ocasión “para recordar a todos los actores del proceso penal y a los amigos de la prensa, que la práctica de los sobrenombres o motes a los expedientes resulta contraria a los valores constitucionales y a los principios del proceso penal...”.

Transparencia

El presidente del TC destacó que en el 2025 la institución fue sometida a diversas auditorías externas y los resultados fueron “altamente favorables”; y se renovaron y actualizaron las certificaciones de las normas ISO internacionales.

En educación logró que 30 instituciones de educación superior incorporarán Educación Constitucional a su oferta curricular; y promovió labor para fortalecer capacitación servidores.