Tribunal se declara incompetente para evitar retrasos por licencias médicas

Las constantes quejas del Ministerio Público por los retrasos en los procesos de supuesta corrupción administrativa, los cuales atribuye a “tácticas dilatorias” de las defensas, encontraron eco otra vez ayer en la jueza del cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien declaró la impotencia del tribunal para evitarlas.

La reacción de la jueza se produjo luego de que la defensa el imputado Juan Tomás Polanco Céspedes presentara una licencia de de su cliente por razones de salud, solicitara el aplazamiento de la audiencia, y el órgano de persecución ripostara.

LO QUE DIJO EL MP

El procurador fiscal Lemus, dijo que el MP siempre ha estado disponible para conocer la audiencia, pero que diferentes partes de la defensa “se han dedicado a la tarea de utilizar licencias médicas como instrumento dilatorio” para boicotear el proceso.

“En el día de hoy el caso fue con el imputado Josè Polanco Céspedes, quien presentó una licencia médica y esta audiencia que estaba supuesta a conocerse hoy y continuar mañana, por esa licencia médica fue suspendida para el proximo jueves de la semana entrante”, dijo a la salida del tribunal el procurador fiscal Lemus.

TRIBUNAL NADA PUEDE HACER

La magistrada Ramírez refirió que desde el inicio del juicio preliminar, y a los fines de que se respete el plazo razonable, se hizo un calendario respecto del orden de la participación de cada una de las partes, con fecha y el tiempo aproximado de duraría cada intervención.

Agregó que tomando en consideración que la mayoría de los imputados son personas de avanzada edad y tienen una serie de situaciones médicas, se procuró evitar jornadas extendidas para que no tuvieran que durar tanto tiempo sentados en el salón de audiencia.

Sin embargo, dijo que con el transcurrir del tiempo “la mayoría de las partes ha presentado una serie de inconvenientes y depositado innumerables certificados médicos”.

“Lamentablemente, eso escapa a lo que es la facultad del tribunal. Recuerden que estamos aquí para garantizar y velar por los derechos de las personas y el derecho a la salud es un derecho fundamental contenido en nuestra Constitución, con el que estamos llamados a aplicar y a no violar…”, dijo antes de anunciar el aplazamiento.

Esta es la quinta vez que el juicio preliminar del caso que tiene como principales imputados a los exministros de Hacienda, administrativo de la Presidencia, y de Obras Pùblicas, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente, se aplaza.