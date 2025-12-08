Tribunal fija audiencia para conocer coerción contra imputados por la muerte de Stephora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Será este martes 9 de diciembre cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra los cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputados por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

La información fue confirmada a la redacción del Hoy Digital por una fuente ligada al caso, quien indicó que la audiencia fue fijada para las 9:00 a.m.

Los imputados son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Para el grupo, el órgano persecutor solicita imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

El Ministerio Público sostuvo que las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal.

El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

“El Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas”, se lee en una nota de prensa.

Asimismo, indicó que se ha podido evidenciar en un video que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Stephora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.

El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.