Tribunal recesa juicio hasta 13 mayo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional recesó ayer hasta el próximo 13 de mayo, el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el fraude millonario que habrían cometido. Las magistradas Claribel Nivar Arias, quien preside el tribunal junto a Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, habrían tomado la deción a los fines de “ponerse al día con otros procesos largos” que tienen bajo su jurisdicción, según informó Carlos Balcácer, quien encabeza el consejo de defensa de Jean Alain.

Se recuerda que los aplazamientos durante todo el proceso judicial contra el ex procurador general, que han retrasado incluso el inicio del juicio de fondo, ha sido tema recurrente de debates entre los actores del proceso y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), que se lo atribuyen a Jean Alain.