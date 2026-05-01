Tribunal vuelve a negar libertad a los siete imputados caso Senasa

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los siete imputados por el supuesto fraude de RD$15,900 millones en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) volvieron a ver frustradas sus esperanzas ayer, luego de que el juez Deiby Timoteo Peguero decidiera mantenerle la prisión preventiva como medida de coerción, durante la revisión obligatoria que, conforme a la norma, debe hacerse cada tres meses.

El grupo, encabezado por el exdirector Santiago Hazim, e integrado por Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler, no logró convencer al juez del séptimo juzgado de la Instrucción, de que realmente no representan un peligro de fuga, como sostuvo el Ministerio Público.

Solo tres de ellos decidieron exponer personalmente ante un juez inconmovible, incluso, al pedido de ¡clemencia ! que a nombre de la imputada Ada Ledesma hicieran su defensa y otro de los encartados debido a su delicado estado de salud, indicando que la misma fue arrestada cinco días después de salir de una clínica afectada por una meningitis severa que le provocó estado de senilidad.

El juez también hizo caso omiso al testimonio que, bajo lágrimas, dio la propia imputada, quien afirmó que las negociaciones que hizo con el Senasa fue mediante licitaciones, y que en el transcurso de 17 meses le vendió y entregó a la institución proteína líquida que compraba en los Laboratorios Sued, y pampers. “De esos RD$38 millones, 16 millones fueron comprados a los Laboratorios Sued; yo no puse cateter; yo no le hice a gente proceso que no necesitaba, yo no hice esas cosas que se hicieron ahí (fraude en Senasa)...” dijo la señora Ledesma.

Propuesta de negociar

La imputada Ledesma reveló que cuando fue arrestada a ella no se le ofreció el privilegio de negociar como hicieron con otros, “porque conmigo no había nada que negociar”.

“O sea, yo no tenía RD$4,700 millones; yo no tenía RD$7,000 y pico de millones que no la negocia conmigo, ¿me entienden?”, dijo ante el juez

Sobre su hija, de quien el MP dice es parte del entramado y “está prófuga”, la imputada Ledesma dijo que si está en los papeles de ella (empresa y casa), “es porque entendía que si me moría, porque soy una persona que tiene problemas de salud, ella iba a quedar cuidada...”.

Dio seguridad de que si le variaban la medida de coerción no se iba a sustraer del proceso. “si ustedes piensan que yo tengo que ir para una cárcel de máxima seguridad, donde uno no ve el sol, yo me voy a ir, no digo que no, pero entiendo que tiene que haber una investigación y que el que tenga que ver con eso, esa va a ser su responsabilidad”, puntualizó.

MARTINEZ HAZIM

Rechazó ser familiar del exdirector del Senasa, y haber obtenido algún beneficio de esa supuesta familiaridad.

Dijo que participó en varias reuniones en representación de la empresa de la cual su padre de 81 años de edad era socio.

Indicó que del fraude de RD$15,900 millones que dice el MP se cometió en el Senasa a lo largo de 5 años, según la auditoría de la institución a él se le adjudican RD$179,000, por servicios de telemedicina.

“Quiere decir que yo estoy en una medida de coerción con la cual ya tengo 5 meses para seis, por RD$179,000...”, subrayó.

El exconsultor jurídico del Senasa, Germán Robles Quiñones, fue el otro imputado que habló, y lo hizo básicamente en defensa de Ana Ledesma, por su delicado estado de salud.