La triste historia de un señor de 70 años que teme morir de hambre con su familia en San Juan: ¿Los ayudas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vallejuelo, San Juan.– Entre lágrimas, dolor y una evidente condición de vulnerabilidad, un hombre de 70 años identificado como Martiano Martínez ha lanzado un desesperado llamado de ayuda ante la difícil situación que enfrenta junto a su familia en la comunidad La Clavellina, del municipio Vallejuelo, en San Juan de la Maguana.

A través de un video e imágenes que circulan en redes sociales y grupos comunitarios, Martínez pide apoyo al presidente Luis Abinader, a las autoridades y a los medios de comunicación, asegurando que ya no cuenta con recursos para alimentarse ni sostener a los suyos.

Precarias condiciones

Según relata, durante años se dedicó a la construcción y elaboración de sépticos, pero una enfermedad renal lo dejó postrado en una cama, imposibilitado de trabajar y con severas dificultades para movilizarse por la inflamación que presenta en las piernas y el abdomen.

Precarias condiciones

La situación también afecta a su núcleo familiar. Su esposa se dedica a cuidarlo mientras enfrenta, además, las necesidades de una hija con una condición especial.

Piden ayuda para poder alimentarse

Las imágenes difundidas muestran las precarias condiciones en las que viven, en una vivienda marcada por la pobreza y la falta de recursos básicos.

Con voz entrecortada, Martiano asegura que teme morir de hambre junto a su familia si no recibe ayuda urgente.

Vulnerabilidad

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 829-827-3615 y 849-752-5945. También se habilitaron las cuentas BHD 36941930016, a nombre de Linabel Montero, y Banreservas 9602878325, a nombre de Mariana Montero. Familiares afirman que cualquier aporte puede marcar una diferencia en medio de la difícil situación que atraviesan.