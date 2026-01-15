TSE afirma en sus 14 años ha fortalecido la democracia

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior Electoral (TSE) conmemoró ayer su décimo cuarto aniversario, en el que resalta su compromiso con la democracia y el fortalecimiento del sistema electoral dominicano.

El presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho, informó que durante su gestión han fortalecido la democracia como símbolo político, y destacó los logros tangibles e intangibles del tribunal.

Afirmó que los partidos políticos toman en cuenta las decisiones del tribunal para luego adoptar los cambios internamente o tomar las medidas que no vulneren el derecho de sus simpatizantes.

También explicó que trabajan de manera constante con estadística y señaló que el año posterior al electoral, no registraban actividad relevante.

Sin embargo, en el período más reciente el TSE recibió 54 conflictos internos previos a las elecciones internas, una cifra, que aunque no es elevada, resulta significativa si es comparada con años anteriores, los cuales solían considerarse muertos.

Indicó que el tribunal mantiene de forma permanente dos líneas de trabajo fundamentales, como la rectificación de actas del Estado Civil, que calificó como primordiales, al considerar que contar con datos confiables en una acta de nacimiento es una responsabilidad que el Estado debe garantizar.