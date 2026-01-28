UAPA reconoce docentes por su aporte a la quinta reforma curricular

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por sus aportes a la Quinta Reforma Curricular normas que establece el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología en las instituciones de educación superior del país, la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), reconoció a un grupo de facilitadores de la sede y recintos que participaron en los programas de estudios del área de Posgrado.

En el encuentro se proyectó un audiovisual del contexto histórico de la Reforma Curricular, cuyo lema es ´´ Innovadora, Oportuna y Pertinente´´, así como las acciones desarrolladas por las distintas subcomisiones en los programas de estudios.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la vicerrectora de Investigación y Postgrado, la doctora María Regina Tavares, quien valoró la participación de los docentes en la Reforma Curricular, proceso en las instituciones educativas para ajustar el currículo a las demandas que plantea la sociedad actual.

´La 5ta Reforma estableció una ruta formativa que incluyeron talleres de benchmarking nacional e internacional. Las capacitaciones se impartieron sobre enfoque funcional, diseño de competencias y resultados de aprendizaje, culminando con la elaboración de programas institucionales mediante un proceso de enseñanza y trabajo colaborativo´´, expresó la directiva en el encuentro efectuado en el Auditorio del Edificio de Postgrado.

En tanto, las palabras explicativas del proceso de la selección, estuvieron cargo de la doctora Milagros García, directora del Departamento de Gestión y Desarrollo Curricular; ´esta reforma dio la oportunidad de inclusión de una nueva metodología: el Enfoque Funcional, alimentándonos con lo que el MESCYT viene desarrollando en el Marco Nacional de Cualificaciones´´.

Los reconocimientos fueron otorgados a los docentes que participaron las distintas subcomisiones académicas: Clarisa Cuevas, Pedro Emilio Ventura, Ana Siomara Camilo, Luz Rosa Estrella, Ysmailin Collado, José Manuel Fernández, Jenny Mago, Mirian Mena, Magdalena Cruz, Jovanny Rodríguez, Wilmer Tellez, María Reina Tavares, Wily Martínez, Jhonatan Sánchez, José Elías Núñez, Luis Arguelles, Wilfrdo Padrón. Carmen Rodríguez, Alejandrina Miolan, Hildania López, Vianela Núñez, Berkis Nuñez, Kelvinson Reyes, Minirka Guzmán, Alba Ureña y Onelia Carballo.

Asimismo, Katherine Poveda, Julio Villafaña, Jhairo Núñez, Carmelina Pérez, Nataly Corporán , Renata Jimenez, Teófilo Peralta, Antonio Ruiz, Carlos Peralta , Fredy Santos, Adalgisa Camilo, Rosanna Matos, Frank Seti Inoa, María Estévez, Luis Sánchez, Johanny Sabari, Marleny Marrero, Cristian Cabrra, Luis Nicolás Álvarez, Darin López, Nassin Ovalle, Aracelis Paulino, Daysi Taveras, José Amaury Durán, Marcia Ángeles, Martha Toribio, Chistian Cabera, Marleny Marrero, José Simé y Claribel Morillo.

Además, José Martínez, Abner Lora, José Hipólito Santos, Leonel Rivas, Jorge Mena , Solanly Martínez, Yanet Jiminián, Ana Siomary Cruz.

Otros distinguidos por su colaboración en subcomisiones de trabajos de maestrías y especialidades fueron : Johanna Rodriguez, Darvin López, Angelina Vargas, Kilsary Hernández, Luis Porfirio Sánchez, Nassin Ovalle, Rudy Arias, Gleny Rodríguez, Gregorina Suero, Marleny Marrero, Marisol García, María Rosalba Díaz, Cristian Cabrera, Martha Toribio, José Amaury Duran, Frank Seti Inoa y José Simé Candelario.

También, José Miguel Martínez, Bienvenido Polanco, Amelia Ubiera, Haydee Sánchez, Griselda Peña, Vilma Díaz, Víctor Romero, Máxima Rodríguez, Etanislao de la Cruz, Siomara Peralta, Carmen Aybar, Rosario Figueroa, Beatriz Veracochea, Esther Morales Ana Elizabeth Disla, Maura García, Alba Jocelyn Ureña, Lilian Alvarado, Nellys Castillo, Esteban Jaquez y Cecilia Flores.

Ademas, Carmelina Pérez, Alida Gómez, Alina Vicente, Adalgisa Castillo, José Elías Núñez, Úrsula Puentes, Milagros García, Bernardo Cruz, Ysabel Ureña Bernabe Hawa, Alexandra Ventura , Marcia de León, Kirsy García, Leonor Martínez, Aracelis Paulino y Maria Cabrera. Además, de Elizabeth Filpo, Lisamell Tejada, María Lizarda Peña y Lauris Santos por sus colaboraciones.

En nombre de los facilitadores pronunciaron las palabras de agradecimiento, Ysmailin Collado y Julio Villafaña. La directora académica de Posgrado, Hildania López, en su intervención ponderó el trabajo mancomunado entre las comisiones ejecutivas y técnicas, los líderes de subcomisiones y sus miembros; ´´ esta labor reafirma el compromiso de la UAPA con la excelencia académica y consolida el liderazgo en la educación a distancia virtual en la República Dominicana´´.

La mesa de honor estuvo integrada por las directivas María Regina Tavárez, Yanet Jiminián, Hildania López, Milagros García , Amelia Ubiera y Alina Vicente.