UASD estrena tren eléctrico para movilizar estudiantes

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) puso en funcionamiento un moderno tren eléctrico que recorre el campus universitario, diseñado para facilitar la movilidad de los estudiantes, profesores y personal administrativo entre las diferentes facultades y áreas de la academia.

La iniciativa fue ejecutada por el rector Editrudis Beltrán y es supervisada por Ramón Acosta Lora, quien se desempeña como director del Departamento de Seguridad.

Al ofrecer declaraciones durante un recorrido en el tren para hoy, Acosta informó que los horarios de uso del tren son desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde con una capacidad para 20 personas. Detalló que las paradas están ubicadas en las nueve facultades de la universidad, iniciando en la facultad de ciencias y culminando el trayecto en la torre administrativa

El tren, de color azul, está adornado con letras blancas que en su conjunto forman las iniciales de la uasd y la locomotora lleva el escudo y el nombre de la universidad en el costado de uno de los vagones.

Ramón Acosta Lora.

Estudiantes con alegría

La estudiante Yasmarlin Mora expresó que el tren ha beneficiado su desplazamiento desde su facultad hacia otras ya que estas se encuentran muy distantes y ahora puede llegar sin contratiempos a clases.

Asimismo, Lorangel Pérez manifestó lo cómoda que se ha sentido utilizando el moderno transporte. De igual manera, Ashley Encarnación indicó que este medio ha impactado positivamente a los estudiantes de nuevo ingreso, pues les permite ubicarse con mayor rapidez y evitar perderse en la búsqueda de las distintas facultades.

En tanto, otro grupo de estudiantes que esperaba en una de las paradas destacó lo cómodo de utilizar el tren, el cual representa una gran ayuda, principalmente durante las horas calurosas.