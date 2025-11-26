UASD exalta tres maestras de artes como meritísimas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) exaltó ayer como maestras “meritísimos” a tres miembros de la Facultad de Artes por sus aportes a la enseñanza en beneficio del progreso universitario y de la cultura nacional.

Las galardonadas fueron las maestras de la Facultad de Artes, María del Pilar Domingo Mateo, Mabel Marta Artidiello y Amelia Joaquina Soto Castillo.

La vicerrectora de la UASD, maestra Rosalía Sosa, manifestó que las maestras exaltadas han dedicado su vida a inspirar e influir positivamente en sus estudiantes, transmitiendo conocimientos y valores. Señaló como miles de jóvenes hoy dia son diseñadores, músicos, publicistas, críticos de arte, directores de cine, entre otras profesiones gracias al apoyo y enseñanza para la construcción de un mejor país. "¡Enhorabuena! Distinguidas maestras, a partir de hoy, Profesoras Meritísimas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que sus conocimientos sigan siendo faro de luz para las futuras generaciones", Sosa.

La exaltación de las maestras surge en el marco del 25 aniversario de la Facultad de Artes, y por el mes de la No Violencia contra la Mujer. En el encuentro estuvieron presentes miembros del Consejo Universitario, la decana de la Facultad de Artes Arelis Subero Maceo, asi como docentes, autoridades educativas, amigos, y familiares de las homenajeadas6