UASD inicia programa Salud Materno Neonatal Bajo Riesgo

La Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició la tercera cohorte del programa de Especialización en Salud Materno Neonatal de Bajo Riesgo y Planificación Familiar.

En esta edición, 33 enfermeras adquirirán conocimientos orientados al desarrollo de competencias en el control del embarazo de bajo riesgo, asistencia a la mujer durante el proceso de parto, atención del recién nacido, puerperio normal y planificación familiar, así como en consejería y tecnología anticonceptiva.

Asimismo, la acción formativa enfatizará contenidos relacionados con la promoción de la salud, prevención, identificación y el requerimiento oportuno de alteraciones que puedan presentarse durante la gravidez, parto, puerperio y en el recién nacido.

Mario Uffre, decano de la Facultad de Medicina de la UASD, explicó que la capacitación tendrá una duración de un año, durante el cual se dotará a los profesionales de habilidades, estrategias y competencias propias de diferentes disciplinas y áreas científicas.

Resaltó cómo a través del fortalecimiento de la capacitación del personal de enfermería, se pretende prevenir la atención de embarazos y partos de bajo riesgo en centros de salud materno-infantiles.

Citó, además, que la iniciativa marcará un avance significativo en los esfuerzos por reducir a cero las muertes maternas y neonatales prevenibles, así como en disminuir las necesidades insatisfechas de planificación familiar en República Dominicana.

El programa de formación para enfermeras es también impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), así como por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Project HOPE y la Fundación Popular.