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Caos en la academia

La UASD suspende clases por fuertes lluvias en Santo Domingo

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de todas las clases y labores administrativas este lunes debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del país.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.

La institución informó que las actividades académicas y administrativas se retomarán una vez mejoren las condiciones del tiempo y se garantice la seguridad en el campus y sus recintos.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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