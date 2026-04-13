Caos en la academia
La UASD suspende clases por fuertes lluvias en Santo Domingo
La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de todas las clases y labores administrativas este lunes debido a las intensas lluvias que afectan gran parte del país.
La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas que han provocado inundaciones en distintos sectores de la capital y el Gran Santo Domingo.
La institución informó que las actividades académicas y administrativas se retomarán una vez mejoren las condiciones del tiempo y se garantice la seguridad en el campus y sus recintos.