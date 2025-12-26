Investidura
UCE gradúa de programas Mipymes
Uno de los momentos más importantes del acto fue la presentación de los resultados de la iniciativa Dinámica II.
La Universidad Central del Este (UCE), a través del Centro Mipymes UCE y del Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica en Economía Naranja y Artesanía (CPTT UCE), celebró el acto de graduación 2025, de los emprendedores y Mipymes de la Región Este que cursaron los programas de formación y asesoría.
El rector de la UCE,José A. Hazim Torres, destacó la importancia del impulso a la innovación, la economía creativa y el acompañamiento técnico a los emprendedores.
Estos programas son resultado de la alianza con el MICM y ONDA para brindar formación gratuita de alta calidad para el ecosistema empresarial de la región, contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico de la región.
Posteriormente el arquitecto Elmer González, director de Servicios a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), resaltó la relevancia del trabajo articulado entre el sector académico y las instituciones gubernamentales para el fortalecimiento del tejido productivo local.
Durante la ceremonia, se realizó la entrega de certificados de los programas formativos del Centro Mipymes UCE, entre ellos: Creación de Contenido Creativo, Proveedor del Estado y Licitación Pública, entre otros.