UCE gradúa de programas Mipymes

La Universidad Central del Este (UCE), a través del Centro Mipymes UCE y del Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica en Economía Naranja y Artesanía (CPTT UCE), celebró el acto de graduación 2025, de los emprendedores y Mipymes de la Región Este que cursaron los programas de formación y asesoría.

El rector de la UCE,José A. Hazim Torres, destacó la importancia del impulso a la innovación, la economía creativa y el acompañamiento técnico a los emprendedores.

Estos programas son resultado de la alianza con el MICM y ONDA para brindar formación gratuita de alta calidad para el ecosistema empresarial de la región, contribuyendo al desarrollo y crecimiento económico de la región.

Posteriormente el arquitecto Elmer González, director de Servicios a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), resaltó la relevancia del trabajo articulado entre el sector académico y las instituciones gubernamentales para el fortalecimiento del tejido productivo local.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega de certificados de los programas formativos del Centro Mipymes UCE, entre ellos: Creación de Contenido Creativo, Proveedor del Estado y Licitación Pública, entre otros.