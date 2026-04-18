Última actualización del COE: ¿Está tu provincia entre las 26 en alerta?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene los niveles de alerta en 26 provincias (incluido el Distrito Nacional), ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.

En verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Montecristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Altagracia, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

En el último boletín emitido a las 9:40 de la mañana, el COE reiteró la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. De manera especial, advirtió sobre la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses mantiene la regulación, por lo que queda restringido el acceso de bañistas al río Nizao.

Pronóstico del tiempo

Durante la mañana se registrarán lluvias pasajeras, débiles a moderadas, sobre localidades de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo y Duarte, mientras que en el resto del país predominará un cielo con ligeros incrementos nubosos.

Para la tarde, se prevé un aumento de las precipitaciones, que podrían ser de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo (incluido el Distrito Nacional), Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña, entre otras provincias bajo alerta.