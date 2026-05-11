Último día para nacidos en abril sacar nueva cédula: qué hacer si se te vence el plazo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este 11 de mayo vence el plazo para que los ciudadanos nacidos en abril renueven su nueva cédula de identidad y electoral. Si aún no has realizado el proceso, aquí te explicamos qué debes hacer hoy mismo y qué opción tienes si se te pasó la fecha.

1. Llegada y orientación

Al llegar al centro de renovación, el ciudadano es recibido por el personal, que ofrece una breve explicación sobre el procedimiento.

2. Solicitud de turno

Luego, debe dirigirse al módulo de turnos, donde al ingresar su número de cédula el sistema valida si corresponde según su mes de nacimiento.

3. Área de espera

Tras obtener su turno, pasa al área de espera hasta ser llamado mediante pantallas y sistema de audio.

4. Inicio del trámite

Cuando sea llamado, el ciudadano se dirige a la estación asignada para iniciar el proceso formal.

5. Captura biométrica

En esta etapa se registran fotografía, firma y huellas dactilares.

6. Verificación de datos

El personal valida o actualiza la información personal del solicitante.

7. Personalización del documento

Posteriormente, pasa a la cabina donde se realiza el grabado láser de la cédula, integrando de forma segura los datos en el documento.

8. Entrega de la cédula

Finalmente, el ciudadano recibe su nueva cédula.

¿Qué hacer si se te vence el plazo?

Quienes no logren acudir dentro de su período correspondiente podrán asistir a centros habilitados en horarios especiales y mediante cita previa.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, informó que los ciudadanos podrán acudir a determinados centros incluso fuera de su mes de nacimiento.

¿Cuándo puedes acudir antes o después de tu mes?

La JCE habilitó centros de servicio continuo que operan 24 horas.

* De 7:00 a. m. a 11:00 p. m.: atención según mes de cumpleaños.

* De 11:00 p. m. a 7:00 a. m.: puedes acudir sin importar tu mes, pero con cita previa.

¿Dónde están los centros 24 horas?

Estos centros funcionan en distintas localidades del país, entre ellas: La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona.

Operan todos los días, incluyendo fines de semana y feriados.

¿Dónde es obligatoria la cita previa?

Según explicó Jáquez Liranzo, la cita es obligatoria en:

Centros continuos en horario nocturno (11:00 p. m. a 7:00 a. m.)

Centros ubicados en plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central.

¿Cómo sacar cita?

Debes ingresar al portal oficial de la Junta Central Electoral, completar tus datos y recibirás un comprobante digital con la fecha, hora y centro asignado.