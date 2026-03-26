Unapec abre diplomado para personas con discapacidad

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Universidad Acción Pro Educación y Cultura APEC (Unapec), inició ayer el Diplomado en Comunicación Aumentativa, Alternativa y Accesible para personas con discapacidad y realizó el conversatorio “Discapacidad, inclusión y accesibilidad”, en el que el rector, Erick Pérez Vega, afirmó que el grupo tiene un enfoque de responsabilidad social muy alto, desde el origen, hace 60 años.

La capacitación es organizada mediante su capítulo Promapec y el acádemico expresó su alegría por trabajar con una entidad hermana y estar a la vanguardia con todo lo que sea educación y apoyo a la sociedad en general.

En tanto, el presidente de la Junta directiva de Promapec, Guaroa Noboa Pagán, declaró que estas acciones están orientadas a visibilizar el segmento de la población con trastornos por diversas condiciones.

“Para nosotros en Promapec es un día de regocijo porque estamos lanzando un diplomado de comunicación alternativa y de accesibilidad, orientado a a segmentos de personas con trastornos por síndrome de dowm, autismo, sordos mudos y cualquier otro tipo de discapacidad que comprometa la capacidad de comunicación”.

Sostuvo que en el diplomado van a capacitar a personas en el lenguaje de las discapacidades y está dirigido a las familias que viven la realidad de tener personas con estas condiciones, a fin de que la formación se expanda a los sectores productivos, las empresas que trabajan con servicios de atención al cliente.

Destacó el deseo de llegar con la formación del diplomado a sectores como la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Dijo que cuentan con técnicos en este gran proyecto, que promueve Jackeline Vallejo, miembro del Consejo de Unapec, para proveer acceso a la comunicación de las personas con alguna discapacidad.

Expresó que faltan más sectores que se incluyen en el plan de ayudar a que fluya la comunicación entre el segmento poblacional con condiciones que les limiten el lenguaje verbal.

Al respecto, Monika Despradel, creadora y presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, aplaudió la iniciativa de ofrecer curso de comunicación aumentativa y alternativa, por ser una deuda que tiene el país con las personas que requieren formas de expresarse.

Desde su labor de líder en el trabajo de la población infantil y juvenil con parálisis cerebral, manifestó la limitación que esta población tiene con la comunicación verbal y social. En el conversatorio realizado en el Auditorio de APEC, en Santo Domingo, participó el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz Muñoz; la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de APEC, Alicia Álvarez; la directora Ejecutiva de Promapec, Lissette Goico.