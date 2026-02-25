Unibe realiza feria de voluntarios para lupus

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La tercera Feria de Voluntariado de la Universidad Iberoamericana (Unibe) contó con la participación de más de 20 fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Dominicana de Lupus (Adolupus).

La vicerrectora de Vinculación e Internacionalización, Loraine Amell Bogaert, sostuvo que recaudaron RD$100 mil para dar apoyo, orientación y educación sobre la enfermedad, tanto a pacientes, como a la población en sentido amplio.

La actividad es organizada por el Departamento de Compromiso Comunitario de la Vicerrectoría de Vinculación e Internacionalización y en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de las Organización No gubernamental, el 27 de febrero.

La feria fue planificada y coordinada por Bogaert y la encargada de Compromiso Comunitario, Francelis Beltré, quienes estuvieron acompañadas en la ejecución, por los voluntarios Unibe.

Durante la jornada, los miembros de la comunidad académica interactuaron con representantes de organizaciones, como la Fundación Don Bosco, Red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, Cuadernos x un mañana, Blue, Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores (ABAM), Fundación Ayudar me da Vida, Fundación Misión Felicidad, Doctor Yaso RD, Nature Pawer Fundatión y Conexión RSE.

Las entidades asumen el compromuiso de trabajar por esta misión.