“Lo único que pedimos es justicia”: el clamor de familiares de joven ultimado en Herrera en 2022

Familiares de un joven herrero que fue ultimado en el año 2022 en el barrio Los Sanjuaneros, en el sector Herrera, reclamaron a las autoridades la detención de los presuntos responsables del crimen, al asegurar que, pese al tiempo transcurrido, no se han producido arrestos.

Se trata de Darlys José Ruiz Féliz, quien tenía 22 años al momento de su muerte. Sus parientes indican que los supuestos implicados, identificados únicamente por los apodos de Caramelo, Calderón, Jhon, Maiker y Químico, continúan en libertad.

Visiblemente afectados, los familiares manifestaron sentirse desesperados e indignados por lo que califican como inacción de las autoridades. No obstante, afirmaron que no desean tomar la justicia por sus propias manos y que mantienen su confianza en que el caso será esclarecido por las vías legales correspondientes.

Según relataron, el joven fue interceptado por varios individuos y, hasta donde conocen, no tenía conflictos con ninguno de ellos. Aseguran que ni siquiera existía una relación previa entre la víctima y los señalados, lo que a su juicio hace aún más desconcertante el hecho.

Denunciaron que, aunque interpusieron formalmente la querella y han acudido en reiteradas ocasiones tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, solo reciben como respuesta que existen numerosos casos pendientes de investigación.

Los parientes describieron a Ruiz Féliz como un joven trabajador y estudiante, sin antecedentes de problemas o enfrentamientos, por lo que reiteraron su llamado a que el caso no quede impune.

“Lo único que pedimos es justicia”, expresaron, al tiempo que solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones y proceder con el arresto de los señalados para que respondan ante los tribunales.