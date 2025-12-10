Unidad buscaría a los desaparecidos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 38, de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional y crea la Policía Especializada en búsqueda y rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas.

La pieza legislativa establece que la Dirección Central de Investigación tiene la atribución de investigar crímenes y delitos, bajo la dirección legal del Ministerio Público (MP) e identificar responsables para el ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, los senadores además conocieron y enviaron a comisión el proyecto de ley Orgánica de la Policía Nacional, recibido del Poder Ejecutivo, que deroga en su totalidad la Ley 590-16, que el mismo hemiciclo busca modificar.

Esta iniciativa, que será estudiada por una comisión especial, establece tres categorías dentro de la carrera policial: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero e incorpora nuevos protocolos de patrullaje y fortalece la formación de los policías, con especial énfasis en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La ley vendría a transformar la institución del orden y la coloca acorde a los nuevos tiempos, según explicaron los miembros de la Comisión para la Reforma Policial, luego de depositar el proyecto.

La Cámara Alta también aprobó una Amnistía para el registro de armas de fuego irregulares o su entrega voluntaria y el que designa con el nombre de Bienvenido Antonio Lázala Fabián (Ñéñé) el auditorio del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de Sánchez Ramírez.