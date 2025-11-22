Universidad del Caribe dice que no hubo caída de techo en su sede central, esto fue lo que pasó

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Universidad del Caribe (Unicaribe) informó este sábado que en sus instalaciones no se produjo ninguna caída de techo, como se había especulado en algunos espacios, sino un incidente menor relacionado con el quiebre de una línea de cerámicas en un aula.

La institución explicó que la situación fue atendida de inmediato por su Unidad de Riesgos y Desastres, activando el protocolo de seguridad correspondiente. Tras la verificación técnica, se confirmó que se trató de un evento menor sin consecuencias mayores.

“Gracias a la rápida acción de nuestras brigadas, se confirmó que fue un incidente menor y las actividades continúan desarrollándose con total normalidad”, destacó la entidad en un comunicado.

Fachada de UNICARIBE

Unicaribe exhortó a la comunidad académica a mantener la tranquilidad, asegurando que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo sigue siendo su prioridad.