Un urbanista afirma que la gente debería vivir cerca de los lugares que frecuenta

Santiago- Regenerar la ciudad con la proximidad para centrarla en que las personas desarrollen sus actividades cerca de sus hogares, es la propuesta que el investigador y urbanista franco colombiano Carlos Moreno presentó en el Foro Internacional de Innovación Pública “El futuro de Santiago”, organizado por el Ministerio de la Presidencia (Minpre) y la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Moreno dijo que en el país hay demasiados vehículos circulando en las vías públicas, lo que genera tapones, pérdida de tiempo y espacio para el compartir con la familia.

El cónclave, encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera y Carlos Iglesias, vicepresidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, se centró en impulsar una visión moderna, sostenible e innovadora en el desarrollo urbano de Santiago.

Moreno es creador del modelo de las “Ciudades de 15 minutos”, que promueve que los ciudadanos accedan a los servicios esenciales: trabajo, educación, salud, comercio, ocio y cultura a no más de 15 minutos de sus hogares, ya sea caminando o en bicicleta, promoviendo una mejor calidad de vida, mayor cohesión social y reducción de la huella ambiental.

Con esto, explicó, se busca reorganizar la vida urbana alrededor de tres ejes: proximidad, diversidad y sostenibilidad.

El experto, asesor de la alcaldesa de París, Francia, dijo que el transporte colectivo como el monorriel y el teleférico son medios de avance en el transporte moderno que deben continuar para evitar el desplazamiento de larga distancia obligada. “El concepto de las ‘Ciudades de 15 minutos’ podría aplicarse en República Dominicana, adaptado a su contexto urbano y social. No se trata de una fórmula mágica, sino, de una nueva manera de concebir la ciudad”, explicó.

Moreno señaló que en el país, el 70 % de la población está obligada a desplazarse por la distancia a su trabajo, lugares de recreación o cualquier otra actividad.

El ministro Paliza resaltó que Santiago atraviesa un proceso de transformación, impulsado por iniciativas gubernamentales orientadas a una visión de movilidad moderna, conectividad y equidad territorial, con proyectos como el monorriel de Santiago y el teleférico, que mejorarán el transporte, reducirán el impacto ambiental y devolverán tiempo valioso a los ciudadanos para su familia, trabajo y recreación.

Además, el presidente y canciller del Sistema Corporativo de Utesa, Frank Rodríguez González, dijo que el foro representa una valiosa oportunidad para fortalecer la visión de Santiago como una ciudad inteligente, sostenible y humana, donde la academia, el sector público y la sociedad trabajen de manera articulada por el futuro.